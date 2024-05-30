Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Российско-китайские транспортные коридоры теперь обходят Казахстан не только с севера, но и с юга

Российско-китайские транспортные коридоры теперь обходят Казахстан не только с севера, но и с юга

Многовекторность через колено переломала грандиозные амбиции Токаева по превращению Казахстана в глобальный транспортный хаб.

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Комментарии
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Игорь Василевский
Был бы повод, а причина для повода всегда найдется!
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16 час.
Аркадий Шацкий
Перепечатывают &quot;новость&quot; уже год, каждый раз добавляя какую нибудь несуразицу, то Каспий переполняется, то мелеет, то рельсы не те))  С пробками на киргизской границе разобрались за месяц, в прошлом году ещё, виновные наказаны (жаль только что не правительством а природой). А грузовики с Китая в Россию прут так, что в транзитных городах Казахстана пробки из за них.
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6 час.
Александр Иноземцев
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6 час.

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