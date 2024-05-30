Российско-китайские транспортные коридоры теперь обходят Казахстан не только с севера, но и с юга

Аркадий Шацкий

Перепечатывают "новость" уже год, каждый раз добавляя какую нибудь несуразицу, то Каспий переполняется, то мелеет, то рельсы не те)) С пробками на киргизской границе разобрались за месяц, в прошлом году ещё, виновные наказаны (жаль только что не правительством а природой). А грузовики с Китая в Россию прут так, что в транзитных городах Казахстана пробки из за них.