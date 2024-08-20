Не готовы к красоте: челябинцы поджигают и вырывают цветы из уличных кашпо

В администрации города показали видео с петуниями после набега вандалов.Сотрудники организации "Горзеленхоз" в недоумении: кто-то вырывает цветы из клумб и поджигает пластиковые кашпо, развешанные на улицах Челябинска.
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