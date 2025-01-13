Прилет 9 рейсов в аэропорт Новосибирска задерживается из-за снегопада

Согласно информации онлайн-табло в Толмачево задерживается прилет 9 рейсов. Ожидается посадка самолетов из Благовещенска, Певека, Братска, Кемерова, Норильска, Магадана, Южно-Сахалинска, Владивостока и Минеральных Вод.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии