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Вечерний Новосибирск

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  • Nata
    Бешенного зверя отстреливают, а не кормят и не охраняют. Это не заповедник!Мигранты-заключен...
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    Когда силовики отбиваются от целой банды, это чисто кино, в жизни их просто избивают...Мигранты-заключен...

Прилет 9 рейсов в аэропорт Новосибирска задерживается из-за снегопада

Прилет 9 рейсов в аэропорт Новосибирска задерживается из-за снегопада

Согласно информации онлайн-табло в Толмачево задерживается прилет 9 рейсов. Ожидается посадка самолетов из Благовещенска, Певека, Братска, Кемерова, Норильска, Магадана, Южно-Сахалинска, Владивостока и Минеральных Вод.

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