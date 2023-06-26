Сверхдорогая энергия заставляет бизнес Германии бежать из страны

Прошлый год в Германии стал рекордным по росту цен на электроэнергию. В результате в стране родилась новая тенденция – перенос бизнеса в страну, где она дешевле, чем в Германии.
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