Киев отменяет планы возвращения территорий: армия России усиливает натиск

Киев отложил планы по возврату территорий, находящихся под контролем России, на неопределённый срок. Украинская армия уступает под натиском российской.
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