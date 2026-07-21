Гуф удивил поклонников необычной обувью в тайской больнице

Русский рэпер Гуф, Алексей Долматов, привлек внимание своей обувью на фото из больницы в Пхукете. В Instagram 46-летний исполнитель оказался в центре обсуждений благодаря веревочным сандалиям, позируя на каталке.
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