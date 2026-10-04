Подозрительный предмет в фарватере остановил движение судов возле Хельсинки

Паромное сообщение между Хельсинки и Таллином было приостановлено в связи с обнаружением подозрительного предмета в фарватере неподалеку от финской столицы, специальные мероприятия провели полиция и береговая охрана Финляндии в ночь на 4 октября, сообщает Yle.