Подозрительный предмет в фарватере остановил движение судов возле Хельсинки

Паромное сообщение между Хельсинки и Таллином было приостановлено в связи с обнаружением подозрительного предмета в фарватере неподалеку от финской столицы, специальные мероприятия провели полиция и береговая охрана Финляндии в ночь на 4 октября, сообщает Yle.
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