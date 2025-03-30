Дети, мошенники, SIM-карты: Какие законы вступят в силу 1 апреля 2025 года?

В Госдуме перечислили новые законы, которые начнут действовать с 1 апреля.В России с 1 апреля 2025 года начнут действовать новые законы, один из которых обяжет не принимать детей мигрантов в школы без знания русского языка.
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