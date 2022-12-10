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Бернарду о том, мешала ли шумиха вокруг Роналду Португалии: «Не думаю. Команда была сплоченной, верили, что пройдем дальше»

Бернарду о том, мешала ли шумиха вокруг Роналду Португалии: «Не думаю. Команда была сплоченной, верили, что пройдем дальше»

Бернарду Силва высказался о Криштиану Роналду в сборной Португалии. Португальцы уступили Марокко (0:1) в 1/4 финала ЧМ-2022.

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