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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Эксплуатируем печи правильно

Эксплуатируем печи правильно

Учреждение ´Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Бобруйска´ напоминает, что пожилые граждане относятся к категории наиболее подверженных рискам граждан, в том числе в сфере пожарной безопасности.

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