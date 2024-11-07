Эксплуатируем печи правильно

Учреждение ´Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Бобруйска´ напоминает, что пожилые граждане относятся к категории наиболее подверженных рискам граждан, в том числе в сфере пожарной безопасности.
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