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«Куньлунь» подпишет второго бомбардира «Кошице» Кэмпбелла («СЭ»)

«Куньлунь» подпишет второго бомбардира «Кошице» Колина Кэмпбелла. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».  Ранее словацкий клуб объявил о расторжении соглашения с 31-летним канадским нападающим в связи с наличием у него предложения от клуба КХЛ.

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