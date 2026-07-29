Захарова: проведение фестиваля Вайкуле в Юрмале является лицемерием

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала музыкальный фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале «адовым лицемерием», поскольку организаторы продолжают использовать созданный в СССР проект, одновременно критикуя советское прошлое.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии