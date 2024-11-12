Анастасия Цветаева пристыдила Охлобыстина за слишком ярый патриотизм: “Сумасшедший, вызывает отвращение”

Анастасия Цветаева, известная актриса, которая переехала в Израиль более 15 лет назад, остается неравнодушной к российской культурной и политической повестке, несмотря на значительное удаление и географическое местоположение.
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