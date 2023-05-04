Авиация ВС РФ нанесла удар по двум бригадам ВСУ под Червонопоповкой

Авиация группировки «Центр» атаковала две бригады ВСУ, которые были обнаружены разведкой на червонопоповском участке и в районе Серебрянского лесничества, 4 мая об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук, передает ТАСС.