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Авиация ВС РФ нанесла удар по двум бригадам ВСУ под Червонопоповкой

Авиация ВС РФ нанесла удар по двум бригадам ВСУ под Червонопоповкой

Авиация группировки «Центр» атаковала две бригады ВСУ, которые были обнаружены разведкой на червонопоповском участке и в районе Серебрянского лесничества, 4 мая об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук, передает ТАСС.

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