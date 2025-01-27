«В детский сад привезли наркотики»: Захарова оценила слова Зеленского о мире с РФ

Накануне лидер Украины назвал себя «лидером любых переговоров». Украинский лидер Владимир Зеленский высказался о возможных переговорах с Россией и нарвался на комментарий официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
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