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«В детский сад привезли наркотики»: Захарова оценила слова Зеленского о мире с РФ

«В детский сад привезли наркотики»: Захарова оценила слова Зеленского о мире с РФ

Накануне лидер Украины назвал себя «лидером любых переговоров». Украинский лидер Владимир Зеленский высказался о возможных переговорах с Россией и нарвался на комментарий официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

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