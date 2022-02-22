Акции по ПДД состоялись в туристических зонах Кабардино-Балкарии

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с председателем Совета ветеранов ОВД и ВВ Черекского района Жабраилом Жабоевым организовали профилактическое мероприятие, направленное на повышение внимания водителей при подъезде к пешеходным переходам.
Сотрудники Госавтоинспекции совместно с председателем Совета ветеранов ОВД и ВВ Черекского района Жабраилом Жабоевым организовали профилактическое мероприятие, направленное на повышение внимания водителей при подъезде к пешеходным переходам.
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