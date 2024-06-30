Там был ранен доктор Ватсон: краткая история англо-афганских войн

Англо-афганские войны стали одним из самых продолжительных и кровопролитных эпизодов в истории Британской империи, на протяжении почти столетия приковывая к себе внимание британского правительства в Индии и викторианской общественности.
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