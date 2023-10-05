Марина Гордеева: «Нижегородская область – регион, нацеленный на лидерство в социальной сфере»

XIV Всероссийский форум «Вместе – ради детей!», организованный Фондом поддержки детей в партнёрстве с Правительством Нижегородской области, соберёт ведущих российских специалистов, занимающихся проблемами семьи и детства, чтобы помочь им найти новые пути для реализации проектов, направленных на помощь детям и их родителям.