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Авторитетный сирийский ТГ-канал подтверждает сбитие F-16 во время вчерашней атаки Израиля на САР

Авторитетный сирийский ТГ-канал подтверждает сбитие F-16 во время вчерашней атаки Израиля на САР

Вчера ночью израильская авиация провела одну из самых массированных за последнее время атак на Сирию.

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