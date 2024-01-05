В Петербурге мигрант попытался изнасиловать школьницу возле отдела полиции в новогоднюю ночь

Чем закончилось нападение, рассказала сама потерпевшая.В Петербурге новогодняя ночь оказалась опасной для 16-летней школьницы, которая собиралась отметить праздник в одной из квартир дома №16 по улице Звенигородской.
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