Путин против отмены лимита, Медведев и Джокович в финале US Open, Жириновский отзывает законопроект о пиве на стадионах и другие новости утра

Лена МиськоСпортПутин против отмены лимита, Медведев и Джокович в финале US Open, Жириновский отзывает законопроект о пиве на стадионах и другие новости утраПривет! Всех с началом долгожданных выходных. Как всегда, начинаем утро подборкой самых важных новостей вчерашнего дня! 1.Вернуться к статье222НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛена Мисько"Зенит" подтвердил, что Малком и Клаудиньо смогут сыграть в ближайших матчах Полузащитники "Зенита" Малком и Клаудиньо смогут принять участие в матчах против "Ахмата" и "Челси". *** Как сообщает пресс-служба "сине-бело-голубых", сегодня, 11 сентября, в клуб было направлено официальное письмо ФИФА, в котором было сообщено об этом решении. "Зенит" благодарит РФС, УЕФА и ФИФА за содействие, а также Бразильскую конфедерацию футбола за готовность пойти навстречу и принять взвешенное решение", - говорится в сообщении в телеграм-канале "Зенита".Максим КомаровУра! Я тоже благодарю ФИФА!Лена Миськодумаю, что благодарить тебе надо АПЛ... уверена, что это клубы АПЛ встали в позу и сказали, что им пофиг на такие правила, которые выполнить нельзя из-за ковидаЛена МиськоОсталось понять, получится ли о чем-то договориться по Барриосу с англичанами.Ruslan ZakirovНе перевелись еще на Руси люди с огромными .... карманами.Максим КомаровБлагодарю клубы АПЛ!Максим КомаровВряд лиЛена Миськокакой ты сегодня благодушный )))Лена МиськоПодробности беспредела в Иркутске. Поговорил с судьей и вспомнил последние нападения на арбитров: https://tele-sport.ru/football/russia/sudei-opyat-byut-teper-v-irkut-ske-vspominayem-pokhozhiye-dela-napadeniye-shirokova-i-kak-gonyali-karasevaRuslan ZakirovКарасева надо было гонять еще в те времена, когда он спартаковцам раздавал желтые карточки на бегу, не останавливая матча в дерби и когда путал Йеранека с Кудряшовым лишь бы кому-нибудь сунуть красную за нырок Кержакова-старшего.Лена МиськоФутбольные темы, [10.09.21 23:20] Решение футбольных властей сделать отмену лимита на легионеров главной темой изначально было странным. В том числе, с политической точки зрения. Еще в 2018-м бывший президент РФС Сергей Фурсенко (он тогда был президентом "Зенита"), выступая на Совете по спорту, сделал заявление (https://youtu.be/tEszHuOTI0g) о футболе - "истинно русской игре". На что Владимир Путин напомнил Фурсенко про матч "Зенита" в Лиге Европы с "Реалом Сосьедадом". Тогда в составе "Зенита" было восемь иностранцев. Удивительно, но после этой реплики клубы в итоге пришли к тому, что восемь иностранцев стало можно выпускать и в матчах РПЛ. Только ничего не изменилось. Более того - клубы просто деградировали. На европейском уровне они способны соперничать лишь с коллективами из Азербайджана. Это говорит о том, что отмена лимита не на первом и даже не на втором и третьем месте. Но эту тему зачем-то возвели в ранг священной войны с бедами русского футбола. Какой реакции Путина на тему лимита, кроме той, что все видели и слышали, ожидали футбольные власти? В этот раз президент говорил, правда, не про "Зенит", а Олимпиаду. Там сборная России в последний раз играла в 1912 году. Абсолютно неадекватные траты на игроков в русском футболе, которые продолжают совершать российские топ-клубы. Неэффективный менеджмент. В чем он нас пытается убедить? Что с восемью иностранцами, которые клубы могут заявлять, условный "Ракув" обыграть нельзя, а с одиннадцатью - можно? А почему с условным Игнатьевым контракт составлен так, что он в шоколаде, даже несмотря на то, что не играет и не забивает? Или "Спартак": берет человека из Бельгии ради того, чтобы взять и спешно расстается с другими иностранцами. Уже забыли про Баду, Романьоли, Рошу? Вот была бы жизнь, отмени РПЛ с РФС лимит. Тезис о том, что игроки с российским паспортом чувствуют себя дома слишком спокойно с лимитом? Так не платите им столько. Меняйте систему, чтобы не чувствовали себя мажорами. Не трясите друг перед другом кошельками и не позорьтесь в еврокубках. Спрашивайте с себя, с игроков, а не с лимита, который не ответит. А то пока спрашивают (https://rsport.ria.ru/20210909/lokomotiv-1749351138.html) только "лишние" три миллиарда рублей из бюджета госкомпании.Лена МиськоКанал о «Спартаке»🔴⚪️, [11.09.21 09:51] Покажите эту новость Путину. И расскажите, что товарищу Самошникову футбольная Олимпиада интересна и важна чуть меньше, чем любому среднестатистическому российскому болельщику. Лимит не поможет российскому футболу поехать на Олимпиаду, но зато он хорошо поможет дальше грести деньги из ничего таким вот "самошниковым" и их агентам, особо влиятельные из которых, видимо, и поспособствовали нашептыванию в уши первого лица государства сказок о драматичном положении олимпийского футбола страны. @kanalspartak Самошников хотел в «Спартаке» 3,3 млн евро в год. Клуб отказался от трансфераЛена МиськоКстати, смешно еще, у нас при лимитах два бразильца в сборной играют. Развили отечественный футбол, помогли российским игрокам вырасти.Лена Мисько[Его Величество Футбол] РОДИНА🕊 - ⚛️КВАНТ. Репортаж с матча ФНЛ-2 Билет стоил 150 рублей. «У меня пропуск от РФС», - заявил коренастый дед с пакетом. Скандал. Прибежал стюард. Потом какой-то начальник. Все стали спрашивать друг у друга фамилии. Казалось, это ради меня. Будто в шоу Трумана привезли обнинский «Квант» и симулируют мне счастливую жизнь. Началась игра. Вспомнился товарняк с французами в 98-м, когда Юран дурачка забил. Тут ничего такого не было. На прессухе Бояринцев сказал, что ребята молодцы. Капал дождь. В перерыве диджей с двумя сережками вынес подарки: термос, колонки, наушники. Технику давали, если назовёшь лучшего бомбардира в истории «Родины». Пацан из академии угадал, что «Волков». Когда в юности вот так получаешь термос, где потом взять мотивацию играть, тренироваться? Так мы на Олимпиаду ещё лет 200 не попадем.Лена Мисько❤️ С днём рождения, Москва! 8️⃣7️⃣4️⃣Лена Мисько⚡️За последние сутки в России выявлен 18 891 новый случай коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 796 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 17 888 человек.Лена МиськоФабрика Футбола, [11.09.21 11:38] В дискуссии по лимиту меня больше всего беспокоят расставленные акценты – оказывается, все должно быть в интересах сборной. Вот министр спорта Московской области прямо говорит: «У нас основная задача любого внутреннего первенства – формирование национальной и олимпийской сборных». Могу поспорить, что про олимпийскую он вспомнил после речи Путина. Хочу спросить: а где это прописано? Кто сказал, что приоритет должен отдаваться национальной команде? Нечто подобное есть в нормальных футбольных странах? Почему условный Галицкий, вкладывающий миллиарды в клуб, академию, инфраструктуру, должен ночами не спать, думая о сборной страны? Это что за дичь вообще? Кто-то скажет, что у нас такие приоритеты по той причине, что профессиональный футбол на 95% содержится государством. И он будет прав. Но тогда не давайте деньги клубам, вы и не должны этого делать. Забота государства о футболе должна быть выражена в поддержке массового и детско-юношеского футбола. После слов Путина вылезли лакеи, трусы-лицемеры, депутаты и прочие фрики, которые, спотыкаясь, наперегонки, принялись позорить род человеческий. Вот вроде бы футбольный человек Колосков говорит: «Любому здравомыслящему человеку понятно: если отметить лимит – не будет сборной». Как бы напомнить футбольному человеку Колоскову, что наш лучший результат на уровне сборных – Евро-2008, где играли футболисты, выросшие в условиях, когда не было никакого лимита. Что ж, спишем на деменцию. Некто Созин, от которого пользы футболу, как «Рубину» от Ванечки Игнатьева по прозвищу Имбецил, идет еще дальше: «Гарант конституции вникает в абсолютно частные детали отдельной спортивной отрасли». Тут можно только процитировать легендарного Кирпича: «Вытащи язык из моей жопы». О да, гарант настолько вникает в отдельные спортивные отрасли (ссылка на Олимпиаду), что любому, кто в теме, смешно и грустно. «Трусость – один из самых страшных человеческих пороков», – писал Булгаков про нашу действительность. И правда: зачем вам мозг, если у вас есть язык? Лижите.Лена МиськоСпортивная Медицина| Недоэкспертное мнение, [11.09.21 12:45] Собственно, снятие всех претензий от стран южной Америки был очевиден. Либо этот запрет обошли бы еще как-то. Когда в частности гении из бразильской федерации запрещали своим же игрокам выступать в АПЛ они забыли самое главное - у этих клубов не только сильнейшие в мире футболисты и денежные возможности, но и мощные юристы (привет Сити). Поэтому за один-два матча они бы получили столько исков, что не вывезли и половины. А самое главное - такие кляузы никак не помогают борьбе с ковидом, а лишь тешат эго людей вроде главы футбольной федерации Бразилии и тут собачий корм боюсь не поможет. Верю, что для футболистов Великобритания сделает исключение и пустит без карантина и Вильмара Барриоса. А бразильцы уже вне зоны риска.Ruslan ZakirovПрочитал новость №9. Вы это серьезно? Человек единственный раз в жизни убежал от Умярова и далеко кидает аут. За это надо платить больше 3 млн. американских?Лена МиськоСамошников и его агент серьезно лимит им в помощь!Ruslan ZakirovНовость №10. Неадекватность у некоторых просто зашкаливает. У нас в прошлые выходные судья начал на поле избивать игрока, потом началась настоящая буча, которая закончилась ... продолжением матча этим же судьей без красных карточек.Ritchie Blackmore"Путин, что ты наделал?! Наш футбол обречен." Логично. ... а Вы, друзья, как не садитесь, в музыканты не годитесь..." Сколько глупостей наделано, сколько ещё сделается...КАРАУЛ.Комментировать
Свежие комментарии