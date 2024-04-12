Испытания стойкости брони Круппа в конце XIX века

Одними из наиболее ранних сведений об испытаниях крупповской брони, имеющиеся в моем распоряжении, является упоминание о таковых в статье журнала Naval Annual за 1897 год, описание и частичный перевод которой содержится в «Морском сборнике» № 1 за 1898 год.