Хоценко поблагодарил президента за решение продлить конкурс проектов создания комфортной городской среды

ОМСК, 17 января, ФедералПресс. В понедельник, 15 января, на полях международной выставки-форума «Россия» начал работу форум «Малая Родина – сила России», в котором принял участие президент РФ Владимир Путин.
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