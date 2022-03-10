«Коллективная ответственность не должна применяться нигде, не только в спорте. Это печальное решение ISU». Морозов об отстранении сборной России

Серебряный призер Пекина-2022 Владимир Морозов, выступающий в паре с Евгенией Тарасовой, прокомментировал новость об отстранении сборной России от соревнований.

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