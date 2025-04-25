Когда «мирный атом» становится геополитическим оружием против Армении

Появление представителей американской компании Westinghouse Electric в Ереване, сопровождаемое личным участием посла США Кристины Куин, стало знаковым событием, обозначившим не просто очередной этап в армяно-американских отношениях, а новую веху в стратегическом переформатировании самой архитектуры армянской безопасности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии