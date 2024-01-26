Исследование показало, где больше всего боятся ядерной угрозы

Согласно результатам глобального опроса респондентов в 40 странах мира "Конец года" (End of the Year), проведенного международной ассоциацией исследовательских агентств Gallup International, ядерная угроза остается одной из основных тревог для жителей планеты .
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