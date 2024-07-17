Илон Маск рекомендовал Трампу назначить Вэнса вице-президентом

Джей Ди Вэнс, кандидат на пост вице-президента США от Республиканской партии, может привлечь на свою сторону сомневающийся электорат благодаря своим ораторским способностям и молодому возрасту, считают эксперты.
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