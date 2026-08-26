СК России начал расследование нападения на девочку в Южно-Сахалинске

6 августа 2026 года в Южно-Сахалинске подросток напал на 10-летнюю девочку в её квартире. Следственный комитет начал расследование, и председатель Александр Бастрыкин поручил доклад о происшествии руководителю следственного управления Александру Исаеву.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии