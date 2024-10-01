Пленный ВСУ: терпение украинцев скоро лопнет, и свои ребята пойдут на Киев

Global Look Press/Keystone Press Agency/Nina Liashonok Пленный ВСУ Ярослав Диденко заявил, что происходящие на Украине события, связанные с принудительной мобилизацией, могут аукнуться государственным переворотом в стране.
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