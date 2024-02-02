Заксобрание ЯНАО будет добиваться закрытия точек с разливным алкоголем

Власти Ямала получили больше полномочий в контроле за оборотом алкоголя. Как сообщила пресс-служба заксообрания ЯНАО, от жителей региона поступало много жалоб на шум, устраиваемый посетителями заведений, однако полномочий для борьбы с «псевдокафе» не было.