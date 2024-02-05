Под Авдеевкой «появился» Абрамс, перед Харьковом роют окопы, наши неуловимые разведчики

- ВС РФ атаковали энергетическую инфраструктуру Кривого Рога, вызывая серьезные проблемы с электроснабжением и водоснабжением в городе, что привело к приостановке технологических процессов на предприятии "Арселор Миттал".
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