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  • Гарий Щерба
    Ха ха ха , а  ЗАЧЕМ  МЕРТВОМУ НАЦИСТУ ДЕНЬГИ ...???Крынок давно нет!...
  • Ирина
    И останется воевать один кокаинониссимус вместе со своим 95 кварталом.. Там один кошевой чего стоит.. Эта свиноматка ...На Залужного хотя...
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Под Авдеевкой «появился» Абрамс, перед Харьковом роют окопы, наши неуловимые разведчики

Под Авдеевкой «появился» Абрамс, перед Харьковом роют окопы, наши неуловимые разведчики

- ВС РФ атаковали энергетическую инфраструктуру Кривого Рога, вызывая серьезные проблемы с электроснабжением и водоснабжением в городе, что привело к приостановке технологических процессов на предприятии "Арселор Миттал".

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