РИАП "АПРАЛ" МТ
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РИАП "АПРАЛ" МТ

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DM: Лондон решил создать «Небесный щит» для защиты от российских ракет

DM: Лондон решил создать «Небесный щит» для защиты от российских ракет

Издание Daily Mail, ссылаясь на министра обороны Великобритании Гранта Шаппса, опубликовало статью о том, что Туманный Альбион находится в отчаянном положении из-за своей уязвимости и желает присоединиться к ПВО Европы.

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