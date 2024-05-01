DM: Лондон решил создать «Небесный щит» для защиты от российских ракет

Издание Daily Mail, ссылаясь на министра обороны Великобритании Гранта Шаппса, опубликовало статью о том, что Туманный Альбион находится в отчаянном положении из-за своей уязвимости и желает присоединиться к ПВО Европы.
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