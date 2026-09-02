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Стали известны детали последних дней жизни звезды «Битвы экстрасенсов»: «Много обид, горя, болезней»

Стали известны детали последних дней жизни звезды «Битвы экстрасенсов»: «Много обид, горя, болезней»

Никита Турчин рассказал, что на самом деле подкосило здоровье 43-летней Елены Ивашиной. Елена Ивашина Кадр из шоуЗвезда 23-го сезона «Битвы экстрасенсов» Елена Ивашина, скончавшаяся в возрасте 43 лет от инсульта, на протяжении долгого времени боролась с целым букетом тяжелых заболеваний.

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