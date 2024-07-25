Запрет двигателей внутреннего сгорания в ЕС назвали незаконным

Власти ЕС планируют с 2035 года ввести запрет на двигатели внутреннего сгорания. С этого момента, как предполагается, будет запрещено регистрировать новые бензиновые и дизельные двигатели внутреннего сгорания.
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