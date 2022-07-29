Хазин назвал ключевую проблему, которая приведет США к экономической катастрофе

Соединенные Штаты, будучи не в состоянии не только преодолеть глубокий кризис, в котором находится их экономика, но и понять его природу, рискуют полностью лишиться фундамента, на котором они стоят как предсказуемое и договороспособное государство.
Соединенные Штаты, будучи не в состоянии не только преодолеть глубокий кризис, в котором находится их экономика, но и понять его природу, рискуют полностью лишиться фундамента, на котором они стоят как предсказуемое и договороспособное государство.
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