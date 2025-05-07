В США заявили о выпуске новейшей ядерной бомбы в мае 2025 года

США ожидают выпуска первых образцов новейшей термоядерной бомбы B61-13 в мае 2025 года, об этом заявила исполняющая обязанности главы Национального управления ядерной безопасности при Министерстве энергетики Тереза Роббинс, ее слова приводит РИА Новости.
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