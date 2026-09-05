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Царьград

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МЧС сообщает: гроза 5 сентября оставила без света 24 поселка

МЧС сообщает: гроза 5 сентября оставила без света 24 поселка

Гроза 5 сентября оставила без электричества 24 поселка в Ивановской области. В результате отключены 54 трансформаторные подстанции, затронуты более 1 290 домов.

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