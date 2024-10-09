Белый порошок в атомном реакторе подводной лодки из Уханя Да, Ухань — место странное. То мышь там кто-то сожрет несвежую, из-за чего весь мир в некрасивой позе окажется, теперь вот снова там что-то происходит невнятное.
Белый порошок в атомном реакторе подводной лодки из Уханя
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Юрий Ильинов
Ядерный удар. Третьим будешь? Чем больше растёт напряжённость на Ближнем Востоке, тем громче звучат разговоры о применении той или другой стороной (или даже обеими сразу) ядерного оружия, которого, кстати, официально нет ни у Ирана, ни у Израиля. И даже те, кто сомневается в обладании означенными державами ядерным потенциалом и средствами его доставки, размышляют об ударе обычными ракетами по ядерным объектам обеих стран, по эффекту сопоставимым с применением ядерной бомбы. Дошло даже до публикации списка возможных целей, по которым в итоге может прилететь. Так, на YouTube-канале AiTelly вышел ролик с анализом недавней иранской атаки на ключевые израильские военные объекты, по итогам которого был сделан вывод о том, что, в случае чего, прикрыть «железным куполом» свои ядерные разработки Израилю не удастся. «Иран предпринял крупнейшую в своей истории атаку на Израиль, выпустив 180 баллистических ракет. Эти ракеты преодолели более 1000 миль, чтобы достичь самого населенного города и военных объектов Израиля. В своей последней атаке на Израиль Иран использовал баллистические ракеты «Шахаб-3». Иранские баллистические ракеты атаковали, такие как авиабаза Невадит и авиабаза Тель-Ноф, на которых базируются израильские истребители F-35 стоимостью миллиард долларов и другие дорогостоящие объекты», – говорится в обзоре. По мнению экспертов канала, основная проблема неудачи в перехвате израильской системы противовоздушной обороны, состоящий из трёх уровней – системы ПВО большой дальности «Arrow», предназначенной для поражения ракет и дронов системы «Праща Давида» и, наконец, непосредственно того самого «Железного купола», останавливающего большинство атак ракет малой дальности – возникла после отделения от пусковой установки иранских ракет управляемого боевого блока, что позволило сбить с толку ракеты «Arrow» и обойти «Пращу Давида», а для противодействия гиперзвуковым ракетам, которыми с недавних пор обладает Иран, «Железный купол» и вовсе не предназначен. На фоне происходящего, многие эксперты заговорили о вовлечённости в конфликт третьих стран и о неизбежности перерастания его в Третью мировую. По мнению британского политического активиста Макке, именно с Ближнего Востока начнётся всемирное вооружённое противостояние, которое грозит однажды превратиться в ядерное. «Я много читал о Третьей мировой войне, о приближающихся потерях, о том, что будет если Израиль сделает одно, а что будет если Иран сделает другое, а Россия – третье. Могу сказать, что сейчас мы как никогда близки к чему-то катастрофическому, как, например, региональная война или даже мировая война. Если посмотреть на союзников в регионе, то весь мир будет страдать от недостатка нефти, экономика будет разрушена, если Израиль не прекратит эскалацию войны и убийства людей по всему миру. Иран показал Израилю, что он может обходить всю израильскую защиту, что «Железный купол» очень даже преодолим, и что Израиль не такой уж и сильный, каким ему хочется быть», – подчеркнул блогер. В свою очередь научный руководитель Института мировой военной экономики и стратегии Дмитрий Тренин в недавнем интервью Алексею Пилько заявил о том, что взаимный обмен ядерными ударами практически неизбежен. «Россия должна иметь возможность использовать ядерное оружие, если под угрозой оказывается не само существование государства, как это прописано в нынешних доктринальных документах, а жизненно важные интересы страны. Потому что если речь идет о существовании государства, то это очень высоко поднимает планку для применения ядерного оружия. И создает у противника иллюзию безнаказанности действий ниже этой планки: такую возможность необходимо заблокировать для противника. В целом же стратегия Запада ведет к постепенному сползанию к мировой ядерной войне. Он использует стратегию «тысячи ударов» и это в конце концов заставит Россию огрызнуться так, что все пойдет прахом. Запад нацелен на поражение России и на окончательное решение «русского вопроса», – отмечает эксперт.
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19 час.
Юрий Ильинов
По словам учёного, если Запад будет стремиться к уничтожению России как значимой международной величины, то с очень большой вероятностью она вынуждена будет применить ядерное оружие. И не на тактическом уровне, а на стратегическом. «Многие подзабыли фразу Путина, которую ни в коем случае забывать нельзя: нам не нужен мир, в котором не будет России. А речь идет именно об этом», – резюмировал Тренин. В общем, как видим, ситуация уже не просто накалённая, а буквально раскалённая до бела, по крайней мере, в экспертной среде. И вот, что хотелось бы сказать по этому поводу. Наверное нигде так не следят за арабо-израильским конфликтом, который грозит перерасти в полномасштабную войну между Израилем и Ираном, как на Украине. И причиной тому не какая-то особая любовь украинцев к одной из сторон противостояния, а банальный шкурный интерес: с развитием кризиса на Ближнем Востоке внимание Запада к Украине будет заметно падать. И это, как говорится, медицинский факт. Но есть в происходящем и довольно неожиданный аспект, напрямую отражающийся на ходе украинских событий. И связан он с человеческой психологией, влияние которой на мировую политику часто недооценивается. Хорошо известно, что отказ от применении ЯО любой из стран, обладающей этим оружием, во многом связан с нежеланием войти в историю, как второе после США государство, сбросившее на противника атомную бомбу. С августа 1945 года по этому поводу существует некий негласный консенсус, осуждающий действия американской военщины. Но вот быть в этом ряду третьим или даже четвёртым – намного проще, мол, если уж ядерного джина выпустили из бутылки, то обратно его не запихнёшь. Так вот, если одна из сторон нынешнего ближневосточного конфликта допустит ядерный инцидент или напрямую использует ЯО, это откроет ящик Пандоры в мировых масштабах. Осмелюсь утверждать, что подобный сценарий неизбежно станет триггером для эскалации на Украине. Причём, как со стороны Киева, который способен решиться на удар, например, по плохо защищённой Курской АЭС, так и с нашей – с применением ТЯО, в том числе, и по польскому Жешуву, через который происходит снабжение западным оружием украинских вооружённых формирований. Что за этим может последовать, даже подумать страшно…
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19 час.
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