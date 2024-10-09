Белый порошок в атомном реакторе подводной лодки из Уханя

Юрий Ильинов

Ядерный удар. Третьим будешь? Чем больше растёт напряжённость на Ближнем Востоке, тем громче звучат разговоры о применении той или другой стороной (или даже обеими сразу) ядерного оружия, которого, кстати, официально нет ни у Ирана, ни у Израиля. И даже те, кто сомневается в обладании означенными державами ядерным потенциалом и средствами его доставки, размышляют об ударе обычными ракетами по ядерным объектам обеих стран, по эффекту сопоставимым с применением ядерной бомбы. Дошло даже до публикации списка возможных целей, по которым в итоге может прилететь. Так, на YouTube-канале AiTelly вышел ролик с анализом недавней иранской атаки на ключевые израильские военные объекты, по итогам которого был сделан вывод о том, что, в случае чего, прикрыть «железным куполом» свои ядерные разработки Израилю не удастся. «Иран предпринял крупнейшую в своей истории атаку на Израиль, выпустив 180 баллистических ракет. Эти ракеты преодолели более 1000 миль, чтобы достичь самого населенного города и военных объектов Израиля. В своей последней атаке на Израиль Иран использовал баллистические ракеты «Шахаб-3». Иранские баллистические ракеты атаковали, такие как авиабаза Невадит и авиабаза Тель-Ноф, на которых базируются израильские истребители F-35 стоимостью миллиард долларов и другие дорогостоящие объекты», – говорится в обзоре. По мнению экспертов канала, основная проблема неудачи в перехвате израильской системы противовоздушной обороны, состоящий из трёх уровней – системы ПВО большой дальности «Arrow», предназначенной для поражения ракет и дронов системы «Праща Давида» и, наконец, непосредственно того самого «Железного купола», останавливающего большинство атак ракет малой дальности – возникла после отделения от пусковой установки иранских ракет управляемого боевого блока, что позволило сбить с толку ракеты «Arrow» и обойти «Пращу Давида», а для противодействия гиперзвуковым ракетам, которыми с недавних пор обладает Иран, «Железный купол» и вовсе не предназначен. На фоне происходящего, многие эксперты заговорили о вовлечённости в конфликт третьих стран и о неизбежности перерастания его в Третью мировую. По мнению британского политического активиста Макке, именно с Ближнего Востока начнётся всемирное вооружённое противостояние, которое грозит однажды превратиться в ядерное. «Я много читал о Третьей мировой войне, о приближающихся потерях, о том, что будет если Израиль сделает одно, а что будет если Иран сделает другое, а Россия – третье. Могу сказать, что сейчас мы как никогда близки к чему-то катастрофическому, как, например, региональная война или даже мировая война. Если посмотреть на союзников в регионе, то весь мир будет страдать от недостатка нефти, экономика будет разрушена, если Израиль не прекратит эскалацию войны и убийства людей по всему миру. Иран показал Израилю, что он может обходить всю израильскую защиту, что «Железный купол» очень даже преодолим, и что Израиль не такой уж и сильный, каким ему хочется быть», – подчеркнул блогер. В свою очередь научный руководитель Института мировой военной экономики и стратегии Дмитрий Тренин в недавнем интервью Алексею Пилько заявил о том, что взаимный обмен ядерными ударами практически неизбежен. «Россия должна иметь возможность использовать ядерное оружие, если под угрозой оказывается не само существование государства, как это прописано в нынешних доктринальных документах, а жизненно важные интересы страны. Потому что если речь идет о существовании государства, то это очень высоко поднимает планку для применения ядерного оружия. И создает у противника иллюзию безнаказанности действий ниже этой планки: такую возможность необходимо заблокировать для противника. В целом же стратегия Запада ведет к постепенному сползанию к мировой ядерной войне. Он использует стратегию «тысячи ударов» и это в конце концов заставит Россию огрызнуться так, что все пойдет прахом. Запад нацелен на поражение России и на окончательное решение «русского вопроса», – отмечает эксперт.