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Красный Север

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На Ямале ликвидировали все пожары в лесах

На Ямале ликвидировали все пожары в лесах

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа потушены все природные пожары. Последний очаг возгорания в лесах ликвидировали в воскресенье, 6 сентября, в Пуровском районе, сообщила пресс-служба губернатора ЯНАО.

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