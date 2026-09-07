На Ямале ликвидировали все пожары в лесах

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа потушены все природные пожары. Последний очаг возгорания в лесах ликвидировали в воскресенье, 6 сентября, в Пуровском районе, сообщила пресс-служба губернатора ЯНАО.
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