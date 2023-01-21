В Мурманской области перед судом предстанет группа лиц, обвиняемых в ряде преступлений, среди которых похищение человека

Весной 2020 года в отдел полиции города Кировска Мурманской области обратились двое мужчин с заявлением о совершении в отношении них противоправных действий.
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