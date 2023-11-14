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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Георгиев впервые за 8 матчей пропустил менее 3 шайб, отразив 18 из 19 бросков «Сиэтла». Он стал 3-й звездой

Вратарь «Колорадо» был признан 3-й звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» (5:1).  Россиянин отразил 18 бросков из 19.

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