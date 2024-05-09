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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стефанос Циципас: «Очень люблю теннис Рублева и его человеческие качества. Он несет на корт и за его пределы очень хорошие ценности»

Стефанос Циципас: «Очень люблю теннис Рублева и его человеческие качества. Он несет на корт и за его пределы очень хорошие ценности»

– Не скажу, что мы много разговариваем, но отношения лучше, чем были годы назад. Мы оба оставили позади то, что происходило.

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