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РФС обсуждает возвращение русских команд на мировую арену

РФС обсуждает возвращение русских команд на мировую арену

Генсек Российского футбольного союза Максим Митрофанов сообщает, что Германия, Норвегия и Швеция поддерживают возвращение русских команд на международные турниры, несмотря на отстранение ФИФА и УЕФА в 2022 году.

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