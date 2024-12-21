РФС обсуждает возвращение русских команд на мировую арену

Генсек Российского футбольного союза Максим Митрофанов сообщает, что Германия, Норвегия и Швеция поддерживают возвращение русских команд на международные турниры, несмотря на отстранение ФИФА и УЕФА в 2022 году.
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