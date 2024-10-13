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Царьград

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Блогер Михаил Литвин напал на болельщика во время матча Медиалиги

Блогер Михаил Литвин напал на болельщика во время матча Медиалиги

На матче шестого тура Winline Кубка Media League блогер Михаил Литвин подрался с фанатами рэпера Басты.

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