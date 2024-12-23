На маркетплейсах хотят ввести проверку возраста через "Госуслуги"

Дети могут наткнуться на изображения, нарушающие законодательство, считают в кабмине Сенатор Артем Шейкин обратился в Роскомнадзор с предложением обязать маркетплейсы проверять возраст покупателей через портал "Госуслуги" перед демонстрацией и продажей товаров для взрослых.