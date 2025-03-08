Арт-терапия, фитнес и трудоустройство: как московские НКО поддерживают женщин

В Москве женщинам оказывают разностороннюю помощь десятки некоммерческих организаций (НКО). Они поддерживают москвичек с детьми с особенностями здоровья, а также тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации.
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