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Царьград

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В Екатеринбурге ночью сгорел частный дом на 120 квадратах

В Екатеринбурге ночью сгорел частный дом на 120 квадратах

В Екатеринбурге минувшей ночью загорелся частный дом, расположенный на улице Олега Кошевого. Информация о происшествии поступила в оперативные службы в 02:29, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

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