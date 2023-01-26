Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

96 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Трофимова
    Сербы- братья!Сербские болельщи...
  • Mikhail Stepanov
    А что, американской сборной, сидящей на наркотиках оскорбительна статья про российскую фигуристку?!«Это откровенное ...
  • Василий
    Как жаль, что навсегда ушел такой знаменитый человек - скорбим и очень сильно !!!Валентина Матвиен...

UFC 284: Махачев против Волкановски, Родригес – Эмметт и другие бои в Австралии

В ночь на 12 февраля в австралийском Перте состоится турнир UFC 284. В главном событии вечера подерутся чемпион легкого дивизиона Ислам Махачев (23-1) и обладатель титула в полулегком весе Алекс Волкановски (25-1).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх