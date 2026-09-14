ВС РФ отступают из Красного Лимана. Удары реактивных «Гераней» кратно выросли — Сводка с фронта 14 сентября

В последние недели заметно, что украинские формирования переориентировали свои усилия с ударов по Москве на южные регионы России, включая Ростовскую область и Краснодарский край.
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