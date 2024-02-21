Медвежий угол
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Медвежий угол

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Сталина на вас нет: в Совфеде предложили вернуть в Уголовный кодекс статью времен СССР

Сталина на вас нет: в Совфеде предложили вернуть в Уголовный кодекс статью времен СССР

БлокнотРУ В период ведения специальной военной операции необходимо вспомнить об одной из статье в Уголовном кодексе, введенной во времена Иосифа Сталина.

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Комментарии
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Людмила Лиханова
Будет это принято и когда. Но одно упоминание об этом заставит крепко призадуматься 5-ю колону, либерастню и подпольных &quot;рЭволюционеров&quot; которые уже в базе данных спецов. Кстати, у нас сначала идет вброс на проверку одобрения народом, а уж потом -....так что трепещите потенциальные кандидаты и сваливайте из России. Ибо все это - БУДЕТ !
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4 час.
Владимир
Эта статья не подразумевает раскулачивание олигархов, а заткнет рот всем, в том числе и тебе недовольным властью. Ты больше не сможешь назвать депутата гнидой, который против повышения пенсий, зарплат и который на стороне мигрантов. Вот что будет....                                                                                                                                                                                                                  Постановление от 14 февраля 2024 года №169 Соотечественникам, проживающим за рубежом, станет проще присоединиться к государственной программе содействия добровольному переселению в Россию Это граждане России, постоянно проживающие за рубежом; те, кто ранее отказался от российского гражданства; люди, родившиеся или постоянно проживавшие на территории РСФСР и ранее имевшие гражданство СССР; граждане, у которых есть родственники, родившиеся или постоянно проживавшие на территории РСФСР либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР.
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1 час.
Владимир
Мишустин дал зеленый свет мигрантам           https://dzen.ru/a/ZdSbzWtFz2D1C-25
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